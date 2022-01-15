Власти Якутии произвели выплаты мобилизованным для тушения лесных пожаров жителям
- РИА Новости
«Оплата за оказанные услуги мобилизованных лиц произведена в полном объёме, в том числе поступившие 29 декабря 2021 года средства из резервного фонда правительства России полностью направлены операторам... на погашение задолженности услуг 10 353 мобилизованных лиц», — говорится в сообщении Минэкологии региона.
В пожароопасный период в 2021 году учреждение «Якутлесресурс» заключило 40 договоров с операторами и привлекло более 17,5 тыс. человек из числа местных жителей для участия в тушении лесных пожаров.
Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов ранее заявил, что в 2021 году экономический ущерб от природных пожаров в стране, по предварительным данным, составил 10,6 млрд рублей.