За сутки в России выявили 65 109 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 65 109 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 63 205 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавируса в стране — 11 173 300.

Уточняется, что в связи с выздоровлением от коронавируса за сутки в России выписаны 21 714 человек.

Вместе с этим за 24 часа в России зафиксировали 655 скончавшихся из-за COVID-19.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что в мире могут появиться варианты коронавируса, которые будут более заразными, чем штамм «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».