За сутки в России выявили 65 109 случаев коронавируса
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Общее число выявленных случаев коронавируса в стране — 11 173 300.
Уточняется, что в связи с выздоровлением от коронавируса за сутки в России выписаны 21 714 человек.
Вместе с этим за 24 часа в России зафиксировали 655 скончавшихся из-за COVID-19.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что в мире могут появиться варианты коронавируса, которые будут более заразными, чем штамм «омикрон».
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».