СК возбудил дело после смерти осуждённого в ИК в Калужской области
- РИА Новости
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Отмечается, что 22 января в медико-санитарной части ИК-3 было обнаружено тело осуждённого.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Для установления причины смерти заключённого проводится судебно-медицинская экспертиза, идёт допрос свидетелей.
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