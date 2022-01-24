СК возбудил дело после смерти осуждённого в ИК в Калужской области

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Следователи завели уголовное дело после смерти осуждённого в медицинской части ИК-3 в Калужской области.
СК возбудил дело после смерти осуждённого в ИК в Калужской области
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Отмечается, что 22 января в медико-санитарной части ИК-3 было обнаружено тело осуждённого.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Для установления причины смерти заключённого проводится судебно-медицинская экспертиза, идёт допрос свидетелей.

10 декабря 2021 года в исправительной колонии №6 Ишима (Тюменская область) задержали сотрудницу при попытке передачи одному из заключённых наркотиков.

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