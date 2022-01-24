Ударные вертолёты Ка-52 поступят в войска ЦВО в 2022 году
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«К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолётов Ка-52», — цитирует РИА Новости Лапина.
По его словам, это подразделение станет первым, имеющим на вооружении данные современные вертолёты.
10 декабря 2021 года стало известно, что воинские части и соединения Южного военного округа получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году.