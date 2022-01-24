Ударные вертолёты Ка-52 поступят в войска ЦВО в 2022 году

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Ударные вертолёты Ка-52 впервые поступят на вооружение Центрального военного округа в 2022 году, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Ударные вертолёты Ка-52 поступят в войска ЦВО в 2022 году
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«К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолётов Ка-52», — цитирует РИА Новости Лапина.

По его словам, это подразделение станет первым, имеющим на вооружении данные современные вертолёты.

10 декабря 2021 года стало известно, что воинские части и соединения Южного военного округа получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году.

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