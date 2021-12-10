Военные ЮВО получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году

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Воинские части и соединения Южного военного округа получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году, заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
Военные ЮВО получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году
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Об этом сообщает ФАН.

Как отметил Дворников, доля новейших и модернизированных образцов оружия в округе составляет по меньшей мере 71%.

«В рамках государственного оборонного заказа 2021 года в объединение ВВС и ПВО ЮВО пришли оборудованные новейшими прицельными комплексами вертолёты Ка-52 и самолёты Су-25СМ3. В части зенитных ракетных войск поступает суперсовременная зенитная ракетная система С-350 «Витязь», — рассказал он.

По его словам, также проводится перевооружение на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что спасатели Черноморского флота провели учения, задача которых заключалась в том, чтобы снять с мели аварийный корабль.

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