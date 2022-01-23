Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Псковской области
- РИА Новости
По данным МВД, ДТП произошло в Порховском районе на автодороге Псков — Великий Новгород у деревни Болоты.
«По предварительной информации, сегодня Hyundai Solaris под управлением женщины 1967 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chrysler под управлением мужчины», — приводит ТАСС сообщение.
В результате аварии водитель Hyundai Solaris скончалась на месте, ещё четыре человека пострадали.
Ранее сообщалось, что в Рязани в результате ДТП с легковыми автомобилями погибли два человека, ещё четверо пострадали.