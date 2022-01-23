Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Псковской области

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В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Псковской области один человек погиб и четверо, в том числе два ребёнка, пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Псковской области
  • РИА Новости

По данным МВД, ДТП произошло в Порховском районе на автодороге Псков — Великий Новгород у деревни Болоты.

«По предварительной информации, сегодня Hyundai Solaris под управлением женщины 1967 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chrysler под управлением мужчины», — приводит ТАСС сообщение.

В результате аварии водитель Hyundai Solaris скончалась на месте, ещё четыре человека пострадали.

Ранее сообщалось, что в Рязани в результате ДТП с легковыми автомобилями погибли два человека, ещё четверо пострадали.

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