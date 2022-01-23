В Орловской области вводится запрет на работу фуд-кортов и детских комнат из-за COVID-19

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Власти Орловской области ввели ограничение на работу фуд-кортов и детских комнат в кафе и торговых центрах из-за распространения пандемии коронавируса.
В Орловской области вводится запрет на работу фуд-кортов и детских комнат из-за COVID-19
  • РИА Новости

«В связи с ростом в регионе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и высокими показателями заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение временно приостановить деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Также в регионе вводится запрет на работу фуд-кортов, кроме организации доставки и работы навынос.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ часть школ перевели на дистанционное обучение с 24 января из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ среди детей.

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