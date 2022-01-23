В Псковскую область направили дополнительные 11 500 доз вакцины «Спутник Лайт»

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Минздрав России организовал дополнительную поставку 11,5 тыс. доз «Спутника Лайт» в Псковскую область. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Псковскую область направили дополнительные 11 500 доз вакцины «Спутник Лайт»
  • РИА Новости

«Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область. Доступность вакцины «Спутник Лайт» будет восстановлена в Псковской области в понедельник, 24 января», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области закончилась вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

12 января ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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