В Псковскую область направили дополнительные 11 500 доз вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав России организовал дополнительную поставку 11,5 тыс. доз «Спутника Лайт» в Псковскую область. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

РИА Новости

«Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область. Доступность вакцины «Спутник Лайт» будет восстановлена в Псковской области в понедельник, 24 января», — приводит сообщение ТАСС. Ранее губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области закончилась вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». 12 января ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».