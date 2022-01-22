В Псковской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Псковской области закончилась вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», сроки поставок в регион пока неизвестны, заявил псковский губернатор Михаил Ведерников.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Ведерников опубликовал в сториз в Instagram.

«Информирую, что «Спутник Лайт» в регионе полностью закончился. Данных о новых поставках пока нет. К новой волне Минздрав рекомендует ревакцинироваться любой зарегистрированной двухкомпонентной вакциной. Так надёжнее», — заявил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится в случае вакцинации 70% населения в течение шести месяцев.