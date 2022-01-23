Следователи организовали проверку из-за пожара на танкере в Чёрном море

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка после пожара на танкере в акватории Чёрного моря.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Чёрного моря организована доследственная проверка», — отмечается в заявлении.

По последним данным, возгорание уже локализовано, экипаж судна, в составе которого есть семь граждан России, снят с борта.

Пострадавших в результате возгорания нет, угроза окружающей среде не фиксировалась.

Ранее сообщалось, что на танкере в Чёрном море произошло возгорание.