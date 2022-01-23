В Амурской области задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторагодовалого ребёнка

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В Амурской области задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторагодовалого ребёнка. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СК России.
В Амурской области задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторагодовалого ребёнка
  • РИА Новости

«Задержан 32-летний отец мальчика. Как пояснил задержанный, ночью ребёнок мешал ему спать, и он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребёнка на пол, тот ударился головой», — сообщается на сайте ведомства. 

Ребёнок с черепно-мозговой травмой скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК «Убийство малолетнего».

Ранее сообщалось, что следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения тела полуторагодовалого ребёнка с ножевыми ранениями в подъезде одного из общежитий в Кисловодске.

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