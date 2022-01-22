В Подмосковье обнаружили тела супружеской пары с признаками отравления

В подмосковном посёлке Обухово обнаружили тела мужчины и женщины с признаками отравления, их девятилетнего сына госпитализировали.

«Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировала в медицинское учреждение сына погибших», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий в комментарии ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, предварительной причиной смерти супругов стало пищевое отравление.

Ранее от отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) скончались 13 человек.