В немецкой общине Крыма прокомментировали высказывание главы ВМС ФРГ о полуострове

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Председатель крымской немецкой общины Юрий Гемпель заявил, что позиция главы ВМС ФРГ, вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха в отношении невозможности возвращения полуострова в состав Украины разумна.
В немецкой общине Крыма прокомментировали высказывание главы ВМС ФРГ о полуострове
  • © Evgeny Haritonov
  • Legion-Media

«Позиция Кай-Ахима Шёнбаха разумна, хоть и озвучена весьма запоздало. Крым всегда был российским по своему духу, а в 2014 году ещё стал таким юридически», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что если бы власти Германии действовали в интересах собственного народа, то приняли бы решение о признании статуса полуострова.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос в отношении полуострова закрыт, а референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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