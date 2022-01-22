Росздравнадзор проверит больницу в Северной Осетии из-за смертей беременных

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что ведомство начало проверку медучреждения в Северной Осетии, в котором в течение четырёх месяцев скончались восемь рожениц.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь — декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после гибели восьми беременных женщин в районной больнице в Северной Осетии.