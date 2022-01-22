Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после гибели восьми женщин в Северной Осетии

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после гибели восьми беременных женщин в районной больнице в Северной Осетии.
Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после гибели восьми женщин в Северной Осетии
  • ©СК РФ

«Главой ведомства Александром Ивановичем Бастрыкиным руководителю республиканского управления СК России Устову В.Х. поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в районной клинической больнице Северной Осетии зафиксировано восемь смертей беременных женщин.

Организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в получении взятки.

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