Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после гибели восьми женщин в Северной Осетии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после гибели восьми беременных женщин в районной больнице в Северной Осетии.

«Главой ведомства Александром Ивановичем Бастрыкиным руководителю республиканского управления СК России Устову В.Х. поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в районной клинической больнице Северной Осетии зафиксировано восемь смертей беременных женщин.

Организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в получении взятки.