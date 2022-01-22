Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Калужской области.

Об этом РИА Новости сообщила представитель ГУМЧС по региону.

«По уточнённым данным, один человек погиб, это водитель легкового автомобиля, и трое пострадали. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, их госпитализировали», — сказала собеседница.

По уточнённым данным полиции, ДТП произошло утром на автодороге «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл».

Ранее телеканал «360» сообщал, что, по словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, число ДТП в регионе снизилось на треть за пять лет.