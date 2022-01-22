Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

Короткая ссылка
Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Калужской области.
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила представитель ГУМЧС по региону.

«По уточнённым данным, один человек погиб, это водитель легкового автомобиля, и трое пострадали. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, их госпитализировали», — сказала собеседница.

По уточнённым данным полиции, ДТП произошло утром на автодороге «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл». 

Ранее телеканал «360» сообщал, что, по словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, число ДТП в регионе снизилось на треть за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить