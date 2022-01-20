В Нижегородской области число ДТП сократилось на 2,6% в 2021 году

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Число дорожно-транспортных происшествий в Нижегородской области сократилось на 2,6% в 2021 году.
В Нижегородской области число ДТП сократилось на 2,6% в 2021 году
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Как сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, об этом на совещании заявил начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

«По итогам прошедшего года на территории нашего региона сократилось число дорожно-транспортных происшествий (-2,6%), а также погибших (-2,5%) и раненых (-1,7%) в них граждан», — заявил Арсентьев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что, по словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, число ДТП в регионе снизилось на треть за пять лет.

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