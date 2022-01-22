Правительство России утвердило оператора государственной информационный системы ЖКХ

Правительство России утвердило нового оператора государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

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