Правительство России утвердило оператора государственной информационный системы ЖКХ

Короткая ссылка
Правительство России утвердило нового оператора государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
Правительство России утвердило оператора государственной информационный системы ЖКХ
  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) займётся новый оператор — АО «Оператор информационной системы». Такие полномочия ему переданы от АО «Почта России», — сообщается на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Перед новым оператором поставили задачу модернизировать и улучшить функционал ГИС ЖКХ.

В июле правительство России утвердило план мероприятий по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить