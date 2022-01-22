Правительство России утвердило оператора государственной информационный системы ЖКХ
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«Развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) займётся новый оператор — АО «Оператор информационной системы». Такие полномочия ему переданы от АО «Почта России», — сообщается на сайте правительства.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Перед новым оператором поставили задачу модернизировать и улучшить функционал ГИС ЖКХ.
В июле правительство России утвердило план мероприятий по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства.