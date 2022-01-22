Мишустин поручил доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой.

«Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения — 24 января», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В условиях роста интенсивности работы к деятельности региональных кол-центров будут привлекать студентов медицинских вузов и колледжей.

«На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн рублей», — сообщается на сайте правительства.

Ранее стало известно, что горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Московской области с начала своего запуска в ноябре 2020 года.