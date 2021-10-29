Горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Подмосковье с начала запуска
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
«Горячая линия помогает вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти», — напомнил глава областного Мингосуправления Максим Рымар.
По его словам, 70% обращений связаны со здравоохранением.
На линии работают более 530 диспетчеров. Среднее время ожидания ответа — менее одной минуты.
Ещё 300 линий одновременно обслуживает робот Светлана.
Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.