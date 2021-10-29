Горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Подмосковье с начала запуска

Горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Московской области с начала своего запуска в ноябре 2020 года.

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Об этом сообщает телеканал «360». «Горячая линия помогает вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти», — напомнил глава областного Мингосуправления Максим Рымар. По его словам, 70% обращений связаны со здравоохранением. На линии работают более 530 диспетчеров. Среднее время ожидания ответа — менее одной минуты. Ещё 300 линий одновременно обслуживает робот Светлана. Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.