Горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Подмосковье с начала запуска

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Горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Московской области с начала своего запуска в ноябре 2020 года.
Горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Подмосковье с начала запуска
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Горячая линия помогает вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти», — напомнил глава областного Мингосуправления Максим Рымар.

По его словам, 70% обращений связаны со здравоохранением.

На линии работают более 530 диспетчеров. Среднее время ожидания ответа — менее одной минуты.

Ещё 300 линий одновременно обслуживает робот Светлана.

Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.

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