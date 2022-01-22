Прокуратура Кузбасса организовала проверку после гибели рабочего на шахте «Осинниковская»

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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после гибели горнорабочего на шахте «Осинниковская» в Кузбассе.
Прокуратура Кузбасса организовала проверку после гибели рабочего на шахте «Осинниковская»
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«Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с несчастным случаем на шахте «Осинниковской», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, рабочий очистного забоя был смертельно травмирован в шахте ночью 22 января.

Ранее стало известно, что шахта «Комсомолец» в Кемеровской области возобновила работу в штатном режиме после эвакуации горнорабочих из-за проблем с проветриванием.

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