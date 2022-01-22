Шахта «Комсомолец» в Кемеровской области возобновила работу в штатном режиме

Короткая ссылка
Шахта «Комсомолец» в Кузбассе продолжает работу в штатном режиме после эвакуации горнорабочих из-за проблем с проветриванием. Об этом сообщили в пресс-службе компании СУЭК.
Шахта «Комсомолец» в Кемеровской области возобновила работу в штатном режиме
  • РИА Новости
  • © Александр Патрин

«В 11:40 (07:40 мск) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как пояснили в компании, из-за падения напряжения электроэнергии была временно остановлена работа вентилятора главного проветривания.

Ранее стало известно об эвакуации 56 шахтёров из шахты «Комсомолец» Кемеровской области по причине проблем с проветриванием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить