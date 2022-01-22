Шахта «Комсомолец» в Кемеровской области возобновила работу в штатном режиме

Шахта «Комсомолец» в Кузбассе продолжает работу в штатном режиме после эвакуации горнорабочих из-за проблем с проветриванием. Об этом сообщили в пресс-службе компании СУЭК.

«В 11:40 (07:40 мск) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как пояснили в компании, из-за падения напряжения электроэнергии была временно остановлена работа вентилятора главного проветривания.

Ранее стало известно об эвакуации 56 шахтёров из шахты «Комсомолец» Кемеровской области по причине проблем с проветриванием.