Шахта «Комсомолец» в Кемеровской области возобновила работу в штатном режиме
- РИА Новости
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«В 11:40 (07:40 мск) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Как пояснили в компании, из-за падения напряжения электроэнергии была временно остановлена работа вентилятора главного проветривания.
Ранее стало известно об эвакуации 56 шахтёров из шахты «Комсомолец» Кемеровской области по причине проблем с проветриванием.