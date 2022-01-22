При тушении пожара в жилом доме в Иркутской области погибли двое сотрудников МЧС

Короткая ссылка
Во время тушения пожара в жилом доме в городе Бодайбо Иркутской области погибли двое пожарных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
При тушении пожара в жилом доме в Иркутской области погибли двое сотрудников МЧС
  • © 38.mchs.gov.ru

«Сегодня ночью в городе Бодайбо произошёл пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что погибли начальник караула внутренней службы Игорь Руснаков и пожарный Вадим Найденов.

Никто из жителей дома в ходе пожара не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили горящую цистерну с бензином в Октябрьском районе Новосибирска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить