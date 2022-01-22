При тушении пожара в жилом доме в Иркутской области погибли двое сотрудников МЧС

Во время тушения пожара в жилом доме в городе Бодайбо Иркутской области погибли двое пожарных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Сегодня ночью в городе Бодайбо произошёл пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что погибли начальник караула внутренней службы Игорь Руснаков и пожарный Вадим Найденов.

Никто из жителей дома в ходе пожара не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили горящую цистерну с бензином в Октябрьском районе Новосибирска.