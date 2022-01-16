Пожарные в Новосибирске потушили горящую цистерну с бензином
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
«Прибывшая химико-радиометрическая лаборатория проводит замеры — превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено», — заявили в ведомстве.
Из-за пожара повреждён легковой автомобиль, находившийся рядом с пламенем, и обшивка из пластикового сайдинга у близлежащего частного дома.
27 декабря сообщалось, что на 34-м километре Киевского шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз.