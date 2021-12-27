Бензовоз загорелся на Киевском шоссе в Новой Москве

Департамент транспорта столицы сообщил, что на 34-м километре Киевского шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз.

Об этом департамент сообщил в своём Telegram-канале.

«На 34-м километре Киевского шоссе, предварительно, произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ДТП задерживаются автобусы ряда маршрутов.

Ранее в Новой Москве автомобиль Tesla на Проектируемом проезде врезался в мачту городского освещения и загорелся.