Бензовоз загорелся на Киевском шоссе в Новой Москве

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Департамент транспорта столицы сообщил, что на 34-м километре Киевского шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз.
Бензовоз загорелся на Киевском шоссе в Новой Москве
  • Legion-Media

Об этом департамент сообщил в своём Telegram-канале.

«На 34-м километре Киевского шоссе, предварительно, произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ДТП задерживаются автобусы ряда маршрутов.

Ранее в Новой Москве автомобиль Tesla на Проектируемом проезде врезался в мачту городского освещения и загорелся.

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