Бензовоз загорелся на Киевском шоссе в Новой Москве
- Legion-Media
Об этом департамент сообщил в своём Telegram-канале.
«На 34-м километре Киевского шоссе, предварительно, произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за ДТП задерживаются автобусы ряда маршрутов.
Ранее в Новой Москве автомобиль Tesla на Проектируемом проезде врезался в мачту городского освещения и загорелся.