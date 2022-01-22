Прокуратура Омской области взяла на контроль расследование дела об убийстве трёх человек

В Омской области прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трёх человек, в том числе несовершеннолетнего.

«По предварительным данным, в утреннее время 22 января 2022 года в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетней 2011 г. р. с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения тела полуторагодовалого ребёнка с ножевыми ранениями в подъезде одного из общежитий в Кисловодске.