Российские истребители Су-35С отработают полёты на дальность в Белоруссии
«Экипажи ВКС России отработают полёты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что экипажи самолётов Восточного военного округа начали перебазирование на белорусскую территорию.
Ранее стало известно, что два дивизиона систем ПВО С-400 перебазируют в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.