Российские истребители Су-35С отработают полёты на дальность в Белоруссии

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Российские истребители Су-35С отправляются в Белоруссию в рамках проверки сил Союзного государства, им предстоит отработка полётов на максимальную дальность, сообщает Минобороны России.

«Экипажи ВКС России отработают полёты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что экипажи самолётов Восточного военного округа начали перебазирование на белорусскую территорию.

Ранее стало известно, что два дивизиона систем ПВО С-400 перебазируют в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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