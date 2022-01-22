МВД России предложило вверить ведомству проверку патронов

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МВД России предложило закрепить за ведомством проведение проверок патронов к гражданскому и служебному оружию, сообщает пресс-центр министерства.
МВД России предложило вверить ведомству проверку патронов
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Отмечается, что ведомство подготовило предложения по внесению изменений в ФЗ «Об оружии».

«Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра.

Уточняется, что главным исполнителем по разработке законопроекта определена Росгвардия.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД.

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