Специалист Балакин рассказал об особенностях оформления трудового договора

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Президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин рассказал об особенностях оформления трудового договора.
Специалист Балакин рассказал об особенностях оформления трудового договора
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  • © Dimitri Otis

В беседе с Pravda.Ru он посоветовал обязательно проверить, насколько подробно и точно, без размытых формулировок, прописаны будущие трудовые функции.

По его словам, если в договоре упоминается должностная инструкция, стоит изучить и её.

Кроме того, в документе должен фиксироваться постоянный оклад. Также рекомендуется проверить условия выплаты стимулирующих премий и надбавок, если таковые предусмотрены.

Документ должен содержать и чёткие указания, сколько дней в неделю и какой именно промежуток времени сотрудник должен посвящать исполнению должностных обязанностей.

Помимо этого, желательно обратить внимание, кто и на каком основании подписывает договор со стороны компании.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал о возможных причинах отказа в работе.

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