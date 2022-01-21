В Росстандарте рассказали о причинах снижения количества отзывных кампаний в 2021 году

В 2021 году в России было отозвано около 325 тыс. единиц транспортных средств, что в два раза меньше по сравнению с итогам двух предыдущих лет, когда на ремонт отправили примерно по 650 тыс. единиц.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Росстандарта.

По данным ведомства, прежде всего такое снижение связано с тесным взаимодействием с производителями в рамках специальной цифровой платформы, а также с началом консультативной деятельности во второй половине 2015 года. Со временем произошло постепенное сокращение количества отозванных машин.

«Сегодня же данная сфера вошла в «рабочий режим» с возможными «всплесками», как это было при обнаружении массовых проблем с подушками безопасности Takata», — уточнили в Росстандарте.

Снижение количества отозванных на ремонт машин связывают и с запущенной в 2018 году программой по натурным испытаниям техники.

Кроме того, в Росстандарте напомнили об общей мировой тенденции по снижению объёмов производства.

В статистику отзывов за 2021 год не попали машины, ремонт которых начнётся в июле 2022 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии.

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