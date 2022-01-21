В Росстандарте рассказали о причинах снижения количества отзывных кампаний в 2021 году

Короткая ссылка
В 2021 году в России было отозвано около 325 тыс. единиц транспортных средств, что в два раза меньше по сравнению с итогам двух предыдущих лет, когда на ремонт отправили примерно по 650 тыс. единиц.
В Росстандарте рассказали о причинах снижения количества отзывных кампаний в 2021 году
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Росстандарта.

По данным ведомства, прежде всего такое снижение связано с тесным взаимодействием с производителями в рамках специальной цифровой платформы, а также с началом консультативной деятельности во второй половине 2015 года. Со временем произошло постепенное сокращение количества отозванных машин.

«Сегодня же данная сфера вошла в «рабочий режим» с возможными «всплесками», как это было при обнаружении массовых проблем с подушками безопасности Takata», — уточнили в Росстандарте.

Снижение количества отозванных на ремонт машин связывают и с запущенной в 2018 году программой по натурным испытаниям техники.

Кроме того, в Росстандарте напомнили об общей мировой тенденции по снижению объёмов производства.

В статистику отзывов за 2021 год не попали машины, ремонт которых начнётся в июле 2022 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить