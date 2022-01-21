Около 80% заболевших «омикроном» в столице граждан не покидали Московский регион

Почти 80% заболевших штаммом коронавируса «омикрон» в столице граждан не покидали Московский регион. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

«На 21 января в Москве зарегистрирован 1831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», из них 1460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ещё 371 случай является завозным и связан с поездками в другие страны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос за неделю с 63,7% до 64,4%.