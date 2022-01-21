Член ОП Данюк поддержал поручение об индексации пенсий военных пенсионеров

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT поручение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц с 1 января 2022 года.
Член ОП Данюк поддержал поручение об индексации пенсий военных пенсионеров
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«На мой взгляд, каждый член ОП будет поддерживать подобного рода инициативы. Очень важно, что президент, когда говорит о социальных гарантиях и обязательствах государства, думает о всех социальных группах», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил важность того, что президент выделил эту социальную группу особым образом.

«Это говорит о том, что та поддержка, которая будет оказываться людям, которые причастны к обеспечению нашей безопасности, нашего правопорядка, в нашей стране будет в приоритете государственной политики», — добавил Данюк.

Ранее Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц с 1 января 2022 года.

Он также напомнил о ранее принятом решении в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6% — выше инфляции 2021 года. 

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