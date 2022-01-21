Аналитики «Яндекс.Путешествий» назвали самые дорогие заказы россиян на отдых в Новый год

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Аналитики «Яндекс.Путешествий» рассказали о самых дорогих заказах россиян на отдых в Новый год.
Аналитики «Яндекс.Путешествий» назвали самые дорогие заказы россиян на отдых в Новый год
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Об этом сообщает Life.ru.

Наибольшую сумму российские туристы потратили на отель в Шарм-эш-Шейхе. На сумму 1,5 млн рублей они забронировали Four Seasons в Египте, это была поездка на двоих на восемь ночей.

Далее следует отдых в Abidos Hotel Apartment в Дубае (ОАЭ) за 1,2 млн рублей за 12 ночей на компанию с детьми.

На третьем месте — отдых в отеле Katathani Phuket Beach Resort на Пхукете (Таиланд) — 470 тыс. рублей на одного.

Внутри России больше всего путешественники потратили на отдых в Сочи — они заплатили около 630 тыс. рублей за пять ночей на «Вилле Здоровья».

Второе место занимает бронирование в Radisson Collection Paradise Resort & SPA тоже в Сочи — девять ночей обошлись почти в 470 тыс. рублей на двоих.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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