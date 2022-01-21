В Архангельской области увеличили объёмы тестирования на COVID-19

В Архангельской области увеличили объёмы тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперштаб.

«Для того, чтобы избегать контактов пациентов с коронавирусом с другими людьми, мы увеличили темпы охвата населения тестированием. На сегодня это более 300 исследований на 100 тыс. населения соответственно», — заявил глава регионального Минздрава Александр Герштанский.

По его словам, в сутки проводится около 3,5 тыс. исследований.

Ранее Newinform сообщал, что за сутки в России зарегистрировали 49 513 случаев COVID-19.