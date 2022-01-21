В Союзе пассажиров оценили идею оснастить самолёты спецсредствами для сдерживания дебоширов

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Анастасия Румянцева
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское Министерство транспорта предложило оснастить самолёты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями для сдерживания дебоширов.
В Союзе пассажиров оценили идею оснастить самолёты спецсредствами для сдерживания дебоширов
  • ©Mark Makela/Getty Images

«Мало оснастить самолёты спецсредствами, важно ещё обучить персонал самолёта их грамотно и правильно применять, чтобы при этом не нанести вред жизни и здоровью дебошира. Это стоит определённых денег, это означает, что каждого бортпроводника надо специально этому обучать. Или не каждого. Или, допустим, обучать только бортпроводников-мужчин. В таком случае надо, чтобы в каждом экипаже были бортпроводники-мужчины, а их вообще меньше в авиакомпаниях», — пояснил эксперт.

Янков считает необходимым оставить это на усмотрение авиакомпании.

«Если она готова оснащать и соответствующим образом обучать бортпроводников — хорошо. Может быть, авиакомпания будет на одних рейсах это делать, а на других — нет. Например, условно, рейсы, которые летят из Сибири в Турцию, везут отдыхающих, — на них авиадебоши случаются немного чаще, чем на рейсах между Москвой и Петербургом. Такая статистика у авиакомпании есть», — заключил собеседник RT. 

Ранее Минтранс предложил оснастить самолёты пластиковыми наручниками для сдерживания дебоширов.

Как напомнило ведомство, российские авиакомпании во время полётов регулярно фиксируют случаи «нападения и физического воздействия пассажиров» на бортпроводников и других пассажиров.

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