Минтранс предложил оснастить самолёты пластиковыми наручниками для сдерживания дебоширов

Министерство транспорта России предложило оснастить самолёты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями для сдерживания дебоширов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как напомнило ведомство, российские авиакомпании во время полётов регулярно фиксируют случаи «нападения и физического воздействия пассажиров» на бортпроводников и других пассажиров.

«Для исключения таких случаев, обеспечения безопасности полёта, а также сохранения жизни и здоровья экипажа и пассажиров предлагается предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности право применять специальные средства сдерживания», — заявили в Минтрансе.

В случае возникновения угрозы безопасности полёта или угрозы жизни предлагается использовать в самолётах пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

«Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключён», — подчеркнули в ведомстве.

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