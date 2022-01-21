Центробанк эвакуировал сотрудников из-за угрозы минирования

Центробанк эвакуировал сотрудников центрального офиса из-за поступившего заявления о возможном минировании, идёт проверка сообщения.

«В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идёт проверка», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регулятора.

Как заявили агентству в экстренных службах, в сообщении о минировании упоминалось предложение ЦБ запретить майнинг криптовалюты в России.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сообщениями о минировании в регионах России.