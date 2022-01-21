В Калужской области выявили первые случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«У нас зафиксированы первые случаи «омикрона». Их количество, безусловно, будет увеличиваться. В целом мы видим, что цифры заболеваемости коронавирусом у нас растут», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Шапша добавил, что власти региона в связи с текущей ситуацией приняли несколько решений по поддержке волонтёров и интеграции медицинского кол-центра с центром телемедицины.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос за неделю с 63,7 до 64,4%.