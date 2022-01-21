Голикова рассказала о лидирующих по коллективному иммунитету от COVID-19 регионах

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что города федерального значения Севастополь и Санкт-Петербург, а также Карелия и Чукотка лидируют по коллективному иммунитету от коронавируса.
Голикова рассказала о лидирующих по коллективному иммунитету от COVID-19 регионах
  • РИА Новости

«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)», — приводит её слова оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос за неделю с 63,7% до 64,4%.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил в беседе с URA.RU, что наиболее защищёнными после контакта со штаммом коронавируса «омикрон» можно считать тех, кто вакцинировался от COVID-19 в течение последних трёх месяцев.

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