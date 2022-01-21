В Калининградской области спрос на услуги нянь вырос на 78% за год

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Согласно данным интернет-сервиса «Авито Услуги», в Калининградской области спрос на услуги нянь за 2021 год вырос на 78%.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Средняя цена работы няни в Калининграде составляет 200 рублей в час.

Спрос на услуги нянь возрос по всей стране — в 2021 году он увеличился в среднем на 57%.

Чаще всего искали помощниц в Екатеринбурге (спрос за год вырос на 118%), Липецке (+99%), Перми (+85%), Воронеже (+84%) и Тюмени (+78%).

Ранее «Известия» сообщали, что в России количество вакансий в сфере образования выросло на треть в II квартале 2021 года.

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