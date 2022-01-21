Песков подтвердил, что Путин никогда не болел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин никогда не болел коронавирусом.

«Правильно», — приводит ТАСС слова Пескова.

Так он ответил на вопрос, верно ли то, что Путин ни разу не болел коронавирусом.

Ранее Песков ответил на вопрос о самочувствии Владимира Путина.

Он рассказал, что президент «прекрасно себя чувствует».