Песков подтвердил, что Путин никогда не болел коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин никогда не болел коронавирусом.
Песков подтвердил, что Путин никогда не болел коронавирусом
  • РИА Новости

«Правильно», — приводит ТАСС слова Пескова.

Так он ответил на вопрос, верно ли то, что Путин ни разу не болел коронавирусом.

Ранее Песков ответил на вопрос о самочувствии Владимира Путина.

Он рассказал, что президент «прекрасно себя чувствует».

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