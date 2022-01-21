Песков подтвердил, что Путин никогда не болел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин никогда не болел коронавирусом.
- РИА Новости
«Правильно», — приводит ТАСС слова Пескова.
Так он ответил на вопрос, верно ли то, что Путин ни разу не болел коронавирусом.
Ранее Песков ответил на вопрос о самочувствии Владимира Путина.
Он рассказал, что президент «прекрасно себя чувствует».
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