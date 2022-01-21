Застройщики безвозмездно передадут Москве ещё 17 школ и детских садов

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что после согласования в декабре 2021 года Департаментом городского имущества 11 проектов с застройщиками город безвозмездно получит ещё 17 школ и детских садов, а также благоустроенный участок улично-дорожной сети.

Об этом сообщает НСН.

Он также рассказал, что в феврале 2021 года в столице запущен новый механизм обеспечения горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, который подразумевает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы.

«В декабре 2021 года городом согласованы 11 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве десять детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также обустроенный участок дороги. Ориентировочная стоимость этих объектов инфраструктуры составляет около 17,7 млрд рублей», — сообщил Ефимов.

Всего в 2021 году город согласовал 16 таких соглашений. По ним инвесторы построят и передадут Москве 18 детских дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные инженерные объекты к ним.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируется открытие 20 новых детских садов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить