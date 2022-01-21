Застройщики безвозмездно передадут Москве ещё 17 школ и детских садов

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что после согласования в декабре 2021 года Департаментом городского имущества 11 проектов с застройщиками город безвозмездно получит ещё 17 школ и детских садов, а также благоустроенный участок улично-дорожной сети.

Об этом сообщает НСН.

Он также рассказал, что в феврале 2021 года в столице запущен новый механизм обеспечения горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, который подразумевает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы.

«В декабре 2021 года городом согласованы 11 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве десять детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также обустроенный участок дороги. Ориентировочная стоимость этих объектов инфраструктуры составляет около 17,7 млрд рублей», — сообщил Ефимов.

Всего в 2021 году город согласовал 16 таких соглашений. По ним инвесторы построят и передадут Москве 18 детских дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные инженерные объекты к ним.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируется открытие 20 новых детских садов.