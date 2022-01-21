Генпрокуратура проверит все СИЗО и колонии России

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Генеральная прокуратура России проверит, как обеспечивается безопасность заключённых во всех колониях и СИЗО страны.
Генпрокуратура проверит все СИЗО и колонии России
  • РИА Новости

Об этом рассказал представитель надзорного ведомства Александр Яковлев.

«Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей Российской Федерации именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность», — приводит РИА Новости его слова.

Яковлев также отметил, что проверка «по сути, была начата в декабре».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы.

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