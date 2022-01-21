Генпрокуратура проверит все СИЗО и колонии России
- РИА Новости
Об этом рассказал представитель надзорного ведомства Александр Яковлев.
«Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей Российской Федерации именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность», — приводит РИА Новости его слова.
Яковлев также отметил, что проверка «по сути, была начата в декабре».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы.