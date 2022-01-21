В ПФР напомнили о выплате досрочных пособий 2 млн россиян
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт фонда.
«До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты. Это будет досрочная доставка выплат за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале», — заявили в ПФР.
Там добавили, что досрочные выплаты завершатся во всех регионах к 25 января.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила об автоматическом порядке получения ещё 11 социальных выплат с 1 января 2022 года.