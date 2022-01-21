В ПФР напомнили о выплате досрочных пособий 2 млн россиян

В январе 2022 года Пенсионный фонд России выплатит досрочные пособия 2 млн граждан по мерам поддержки, переданным с текущего года из органов соцзащиты в ПФР.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт фонда.

«До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты. Это будет досрочная доставка выплат за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале», — заявили в ПФР.

Там добавили, что досрочные выплаты завершатся во всех регионах к 25 января.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила об автоматическом порядке получения ещё 11 социальных выплат с 1 января 2022 года.