ФАС потребовала от «Росконтроля» убрать из названия сокращение «Рос»

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от создателей системы контроля качества «Росконтроль» убрать из названия сокращение «Рос», так как оно навевает ассоциации с государством.

«ФАС России... предупреждает РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, путём прекращения использования элемента «Рос» в деятельности системы независимого контроля качества «Росконтроль», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В ФАС отметили, что первое предписание об изменении названия выписали ещё летом 2021 года, однако его не выполнили. 

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба подготовила проект поправок к закону, регулирующему сделки, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить