ФАС потребовала от «Росконтроля» убрать из названия сокращение «Рос»
«ФАС России... предупреждает РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, путём прекращения использования элемента «Рос» в деятельности системы независимого контроля качества «Росконтроль», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
В ФАС отметили, что первое предписание об изменении названия выписали ещё летом 2021 года, однако его не выполнили.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба подготовила проект поправок к закону, регулирующему сделки, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием.