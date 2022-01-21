ФАС потребовала от «Росконтроля» убрать из названия сокращение «Рос»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от создателей системы контроля качества «Росконтроль» убрать из названия сокращение «Рос», так как оно навевает ассоциации с государством.

«ФАС России... предупреждает РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, путём прекращения использования элемента «Рос» в деятельности системы независимого контроля качества «Росконтроль», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В ФАС отметили, что первое предписание об изменении названия выписали ещё летом 2021 года, однако его не выполнили.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба подготовила проект поправок к закону, регулирующему сделки, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием.