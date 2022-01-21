В Минздраве России предупредили о последствиях COVID-19 для непривитых
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- РИА Новости
«Заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошёл вакцинацию», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Специалисты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и минимизировать посещения мест с большим скоплением людей.
За сутки в России выявили 49 513 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 38 850 заболевших.
Госпитализированы 9136 человек — на 0,34% меньше по сравнению с 20 января.