В Минздраве России предупредили о последствиях COVID-19 для непривитых

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Коронавирус почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у непривитых, следует из заявления Минздрава России.
В Минздраве России предупредили о последствиях COVID-19 для непривитых
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошёл вакцинацию», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми, тщательно и часто мыть руки и минимизировать посещения мест с большим скоплением людей. 

За сутки в России выявили 49 513 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 38 850 заболевших.

Госпитализированы 9136 человек — на 0,34% меньше по сравнению с 20 января.

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