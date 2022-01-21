За сутки в России выявили 49 513 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 49 513 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. Накануне стало известно о 38 850 заболевших.

Выписано в связи с выздоровлением 24 719 человек — на 1% больше по сравнению с 20 января. За сутки подтверждено 692 летальных исхода.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 10 987 774 случая COVID-19, выписаны в связи с выздоровлением 9 975 052 человека, 324 752 пациента скончались.

Госпитализировано за последние сутки 9136 человек с коронавирусом.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.