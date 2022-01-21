Кремль: речи о локдауне на встрече Путина и Собянина не шло
- РИА Новости
Встреча Путина и Собянина состоялась накануне.
«Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло», — сказал Песков.
Он отметил, что приобретённый при коронавирусных волнах опыт работы «позволяет не акцентироваться на локдаунах».
Ранее Песков заявил, что никаких локдаунов на фоне ситуации с коронавирусом в масштабах всей России не обсуждается.