Кремль: речи о локдауне на встрече Путина и Собянина не шло

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина не шло.

Встреча Путина и Собянина состоялась накануне.

«Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло», — сказал Песков.

Он отметил, что приобретённый при коронавирусных волнах опыт работы «позволяет не акцентироваться на локдаунах».

Ранее Песков заявил, что никаких локдаунов на фоне ситуации с коронавирусом в масштабах всей России не обсуждается.