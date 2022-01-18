Песков: никаких локдаунов в масштабах всей России не обсуждается

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких локдаунов на фоне ситуации с коронавирусом в масштабах всей России не обсуждается.
Песков: никаких локдаунов в масштабах всей России не обсуждается
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«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается», — сказал он. 

При этом Песков отметил, что на региональном уровне возможно введение отдельных ограничений, локдаунов, поскольку у руководителей субъектов России есть особые полномочия. 

По словам представителя Кремля, из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса в регионах ситуация достаточно динамично изменяется. Песков добавил, что «поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия».

Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов в стриме RT «Летучка» высказался против использования штамма коронавируса «омикрон» в качестве «живой вакцины» от COVID-19.

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