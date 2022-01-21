Опрос: 55% российских водителей испытывают стресс на дорогах

Короткая ссылка
Сервис «СберАвто» и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос и выяснили, как часто россияне раздражаются за рулём и что выводит их из себя.
Опрос: 55% российских водителей испытывают стресс на дорогах
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, 55% россиян нервничают из-за других участников движения каждый раз, когда им приходится садиться за руль.

При этом 20% водителей испытывают раздражение по этому поводу примерно раз в неделю. В то же время 17% опрошенных признались, что не помнят, когда в последний раз злились за рулём.

Больше всего российским водителям не нравится, когда другие участники движения не пользуются поворотниками (13%), «подрезают» на дороге (11%), неправильно паркуются, закрывают проезд или обзор (10%), используют обочины для объезда затора (9%).

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как справиться с плохим настроением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить