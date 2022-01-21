Опрос: 55% российских водителей испытывают стресс на дорогах

Сервис «СберАвто» и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос и выяснили, как часто россияне раздражаются за рулём и что выводит их из себя.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, 55% россиян нервничают из-за других участников движения каждый раз, когда им приходится садиться за руль.

При этом 20% водителей испытывают раздражение по этому поводу примерно раз в неделю. В то же время 17% опрошенных признались, что не помнят, когда в последний раз злились за рулём.

Больше всего российским водителям не нравится, когда другие участники движения не пользуются поворотниками (13%), «подрезают» на дороге (11%), неправильно паркуются, закрывают проезд или обзор (10%), используют обочины для объезда затора (9%).

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